Хоккеист Малкин: злюсь, что родители не приехали ко мне в октябре или ноябре

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Коламбус Блю Джекетс" рассказал о влиянии приезда родителей на свою результативность.
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