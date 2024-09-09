Пластиковый беспилотник: как «Ася» меняет правила игры на поле боя

Российские разработчики представили беспилотный летательный аппарат «Ася» по принципу «тейлситтер». Этот инновационный дрон, полностью изготовленный из пластика, скоро пройдет испытания в реальных боевых условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии