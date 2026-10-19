Министерство финансов Российской Федерации пока не получало обращений о мерах поддержки компании «Яндекс» после серии атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на её центры обработки данных (ЦОДы).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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