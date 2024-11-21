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Скрытая угроза. Грядет ли в Барнауле массовое банкротство застройщиков

Скрытая угроза. Грядет ли в Барнауле массовое банкротство застройщиков

Власти страны уже пообещали оказать помощь компаниям, которые попали в сложную ситуацию Кризис в строительной отрасли России, вызванный резким снижением продаж квартир, неизбежно приведет к банкротству "неустойчивых" застройщиков, предполагают федеральные эксперты.

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