Скрытая угроза. Грядет ли в Барнауле массовое банкротство застройщиков

Власти страны уже пообещали оказать помощь компаниям, которые попали в сложную ситуацию Кризис в строительной отрасли России, вызванный резким снижением продаж квартир, неизбежно приведет к банкротству "неустойчивых" застройщиков, предполагают федеральные эксперты.
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