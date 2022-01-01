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Что заставит Россию вернуть смертную казнь

Что заставит Россию вернуть смертную казнь

 «Обряд казни на Семёновском плацу», рисунок Б. Покровского, 1849 год. Фото с сайта wikimedia.org Вопрос о возвращении наивысшей меры наказания будет актуален, пока существует практика умышленных убийств, и зависит от прочности правопорядка в стране.

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