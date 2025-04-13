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Царьград

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Менее 500 молодых украинцев подписали контракт с ВСУ из-за влияния родителей

Менее 500 молодых украинцев подписали контракт с ВСУ из-за влияния родителей

Замглавы офиса Зеленского, Павел Палиса, заявил, что менее 500 человек подписали "молодёжный контракт" с украинскими войсками из-за влияния родителей и ожидания прекращения конфликта.

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