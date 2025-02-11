Илья Легостаев: Я не думаю, что организаторы будут искать в «Интервидении» какие-то невероятные смыслы.
О чем споет «Интервидение»: Путин вернул музыкальный конкурс, увядший при Брежневе
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Амара Карпова
Только никаких крикорова, лазерева, билана...и прочих...
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3 час.
Людмила
Никуда нам возвращаться не надо. За все время участия в гнилом евровидении ничего заметного для России не произошло, кроме потраченных денег в чужой карман. Своё надо делать, а не "спасать" евровидение. Бред. Нас никто об этом не просил. Его спасти нельзя, пока в европе действуют законы об "их ценностях". И при этом выслушивать критику, какие мы плохие и получать низкие места от "просвещенных европейцев". Хотя, вероятно, кто-то там уже пригрелся...
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3 час.
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