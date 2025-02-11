О чем споет «Интервидение»: Путин вернул музыкальный конкурс, увядший при Брежневе

Людмила

Никуда нам возвращаться не надо. За все время участия в гнилом евровидении ничего заметного для России не произошло, кроме потраченных денег в чужой карман. Своё надо делать, а не "спасать" евровидение. Бред. Нас никто об этом не просил. Его спасти нельзя, пока в европе действуют законы об "их ценностях". И при этом выслушивать критику, какие мы плохие и получать низкие места от "просвещенных европейцев". Хотя, вероятно, кто-то там уже пригрелся...