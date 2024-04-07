Источник сообщает, что "генерал-мясник" Сырский принёс крайне неприятные новости для и.о. президента "страны 404" Владимира Зеленского с информацией о том, что русские инициировали формат нового наступления, причём по всей территории Незалежной.
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