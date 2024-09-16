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Абхазия не хочет ничего от русских? Спецслужбы Британии под носом России готовят новую войну

Абхазия не хочет ничего от русских? Спецслужбы Британии под носом России готовят новую войну

Фото: globallookpress.com/Viktor Pogontsev С 1 сентября Москва частично приостановила соцвыплаты абхазским бюджетникам, а электричество в республику будет поставляться не по льготным, а по коммерческим расценкам.

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Комментарии
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Федор Родников
Лишили бюджетников денег,а теперь лишите паспортов РФ и пенсий,пусть им турки и нагло-скунсы платят.
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21 час.
Татьяна Курочкина
Турки и в частности Эрдоган мнит себя &quot;владыкой&quot; некогда великой Османской империи....И с толстым удовольствием &quot;сожрёт&quot; Абхазию......
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17 час.

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