Абхазия не хочет ничего от русских? Спецслужбы Британии под носом России готовят новую войну

Фото: globallookpress.com/Viktor Pogontsev С 1 сентября Москва частично приостановила соцвыплаты абхазским бюджетникам, а электричество в республику будет поставляться не по льготным, а по коммерческим расценкам.
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