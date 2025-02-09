Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Привет тебе, русская свинья»: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз главреду российского СМИ

«Привет тебе, русская свинья»: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз главреду российского СМИ

БлокнотРУ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз «физической расправы», поступающих главному редактору информагентства «Регнум» Марине Ахмедовой.

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Комментарии
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ЭГ
Эльшад Гасанов
эти угрозы от армян или же от хохлов, даже не от самих этих народов, а от их кураторов-пиндосов-наглоскунцов. азербайджанцы(способные угрожать) в россии не читают вообще, а читающие азербайджанцы не способны угрожать. кроме того, в скриншоте ни одной грамматической ошибки, &quot;писатель&quot;  знаток  русской литературы-грамматики. Те сатанисты, которые организовали (я не считаю сбитый самолёт AZAL случайным, или ошибкой) эту авиакатастрофу, работают профессионально, они должны выжить максимум выгоду из этой операции, создать вокруг россии полосу кровновраждебных государств, и если получится, разжечь войну по типу украины. с грузинами у них не получилось, молодцы грузины, послали их на их любимое место, на очереди казахи, азербайджан, армяни, и другие.
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