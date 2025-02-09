«Привет тебе, русская свинья»: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз главреду российского СМИ

ЭГ

Эльшад Гасанов

эти угрозы от армян или же от хохлов, даже не от самих этих народов, а от их кураторов-пиндосов-наглоскунцов. азербайджанцы(способные угрожать) в россии не читают вообще, а читающие азербайджанцы не способны угрожать. кроме того, в скриншоте ни одной грамматической ошибки, "писатель" знаток русской литературы-грамматики. Те сатанисты, которые организовали (я не считаю сбитый самолёт AZAL случайным, или ошибкой) эту авиакатастрофу, работают профессионально, они должны выжить максимум выгоду из этой операции, создать вокруг россии полосу кровновраждебных государств, и если получится, разжечь войну по типу украины. с грузинами у них не получилось, молодцы грузины, послали их на их любимое место, на очереди казахи, азербайджан, армяни, и другие.