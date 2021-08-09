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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Жалобы и заявления судебным приставам можно подавать через Госуслуги

Жалобы и заявления судебным приставам можно подавать через Госуслуги

Карельские судебные приставы рассказали о своих электронных сервисах на портале госуслуг На портале госуслуг стороны исполнительного производства могут узнавать о задолженностях, направлять судебным приставам обращения и жалобы, подавать запросы.

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