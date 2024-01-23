Для чего важно протирать уксусом диваны и замачивать в нём полотенца: 9 полезных применений уксусной кислоты

Есть у меня такая забавная привычка: когда стою на кассе в продуктовом всегда заглядываю в корзинки других покупателей.
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