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Для чего важно протирать уксусом диваны и замачивать в нём полотенца: 9 полезных применений уксусной кислоты

Для чего важно протирать уксусом диваны и замачивать в нём полотенца: 9 полезных применений уксусной кислоты

Есть у меня такая забавная привычка: когда стою на кассе в продуктовом всегда заглядываю в корзинки других покупателей.

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