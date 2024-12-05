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Новости Омска

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Под будущий крематорий под Омском залили фундамент

Под будущий крематорий под Омском залили фундамент. Для него уже привезли печь. Крематорий строят в селе Надеждино недалеко от Омска и остановки «Завод пластмасс».

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