Под будущий крематорий под Омском залили фундамент. Для него уже привезли печь. Крематорий строят в селе Надеждино недалеко от Омска и остановки «Завод пластмасс».
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Под будущий крематорий под Омском залили фундамент. Для него уже привезли печь. Крематорий строят в селе Надеждино недалеко от Омска и остановки «Завод пластмасс».