Сегодня в Астраханской области под плановыми отключениями электричества окажутся жители двух городов и 11 поселений

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 17:00. В среду, 24 января, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - во всех районах (с 08:00 до 17:00, с 09:00 до 17:00); Ахтубинский район – г.