Врач Провоторова: переохлаждение не может привести к развитию ОРВИ

Мнение о том, что переохлаждение может стать причиной развития ОРВИ, является мифом. Об этом kp.ru рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.