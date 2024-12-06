Врач Провоторова: переохлаждение не может привести к развитию ОРВИ

Мнение о том, что переохлаждение может стать причиной развития ОРВИ, является мифом. Об этом kp.ru рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
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