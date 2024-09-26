Бессараб: участники СВО освобождены от налога на имущество в 2024 году

От уплаты налога на имущество в 2024 году освобождаются в том числе участники специальной военной операции и члены их семей, заявила член комитета Государственной думы России по социальной политике Светлана Бессараб.
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