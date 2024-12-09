В заливе Сухой Лог в Братском районе выявили превышение ПДК по марганцу

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Братска собралась, чтобы обсудить меры по обеспечению санитарной безопасности в ответ на возможное загрязнение марганцем вод залива Сухой Лог в Братском водохранилище.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии