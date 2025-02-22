В США допустили отключение Starlink в случае отказа Киева от сделки по минералам

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency Американские переговорщики подняли вопрос о возможности отключения систем спутникового интернета Starlink Илона Маска на Украине в случае отказа Киева от соглашения о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых.
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