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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о поведении Талалаева: «Такое бывает, когда в тренера вселяются бесы. Перед игрой это один человек, во время игры – совсем другой. Без него российский футбол оскудел бы»

Комментатор « Матч ТВ »  Константин Генич поделился мнением о наказании  Андрея Талалаева . Напомним, главный тренер «Балтики» был дисквалифицирован на 4 матча РПЛ и оштрафован на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».

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