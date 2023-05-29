Почему новая станция водоочистки пока не исправила проблемы с водой в посёлке Спутник

Жалобы на воду продолжают поступать даже после строительства водозаборной станции в посёлке Открывшаяся в 2023 году новая водоочистительная станция в барнаульском посёлке Спутник пока не исправила ситуацию с грязной водой в домах местных жителей.
Жалобы на воду продолжают поступать даже после строительства водозаборной станции в посёлке Открывшаяся в 2023 году новая водоочистительная станция в барнаульском посёлке Спутник пока не исправила ситуацию с грязной водой в домах местных жителей.
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