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Американские химики научились делать моющие средства из двух видов пластика 

Американские химики провели исследование, которое показало, что полиэтилен и полипропилен — распространенные видов пластика, а также их смеси, могут быть трансформированы в поверхностно-активные вещества, используемые для создания моющих средств.

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