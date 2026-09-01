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Планы на год, которые не сбылись: почему мы загадываем одно, а делаем все по-другому

Планы на год, которые не сбылись: почему мы загадываем одно, а делаем все по-другому

Вот уже и сентябрь, а кажется, мы только недавно составляли списки целей на год — обещали себе похудеть, заняться здоровьем… Но многое так и осталось на бумаге.

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