Планы на год, которые не сбылись: почему мы загадываем одно, а делаем все по-другому

Вот уже и сентябрь, а кажется, мы только недавно составляли списки целей на год — обещали себе похудеть, заняться здоровьем… Но многое так и осталось на бумаге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему этой осень...
- «Вы сами звоните ...
- МЕ Ловит хвост, част...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым