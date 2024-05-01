Золотой дракон и толпа гостей: Киркоров закатил вечеринку в скорбный день

Певец утверждал, что торжества не будет. Филипп Киркоров и Давид Манукян СоцсетиФилипп Киркоров накануне, 30 апреля, закатил шумную вечеринку по случаю своего дня рождения, на которую собрал коллег, друзей и близких.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии