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Золотой дракон и толпа гостей: Киркоров закатил вечеринку в скорбный день

Золотой дракон и толпа гостей: Киркоров закатил вечеринку в скорбный день

Певец утверждал, что торжества не будет. Филипп Киркоров и Давид Манукян СоцсетиФилипп Киркоров накануне, 30 апреля, закатил шумную вечеринку по случаю своего дня рождения, на которую собрал коллег, друзей и близких.

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Владимир Нелюбин
Тварь....Совсем охамел..
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