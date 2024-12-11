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Новый год требует украшений: элегантное и лаконичное колье – главный тренд сезона

Новый год требует украшений: элегантное и лаконичное колье – главный тренд сезона

Новый год — это самый значимый праздник в году, момент для того, чтобы сиять и блистать! А что может лучше подчеркнуть вашу красоту и изящество, чем стильное теннисное колье? Этот лаконичный, но впечатляющий аксессуар станет чудесным дополнением к любому праздничному наряду.

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