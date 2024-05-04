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Агент Джикии: «Георгий готов играть. Он часть «Спартака», сейчас в отличном настроении, как и вся команда»

«Георгий – часть «Спартака», и сейчас, как и вся команда он находится в отличном настроении. Именно с таким настроем он готовится к ближайшим матчам.

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