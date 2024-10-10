Сокращение и переориентация: как меняется программа российского авиапрома

Разрыв отношений с Западом из-за начала 24 февраля 2022 года СВО на Украине оставил Россию без воздушных лайнеров американского и европейского производства и полностью изменил структуру отечественных авиаперевозок.
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