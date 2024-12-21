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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франц Тост: «Лоусону нельзя пытаться соревноваться с Ферстаппеном в «Ред Булл»

Бывший руководитель второй команды «Ред Булл» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз») Франц Тост дал совет Лиам Лоусону – новому напарнику Макса Ферстаппена.

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