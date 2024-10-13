В мире нашли самого красивого мужчину. Ему 34 года

Владимир Алтайцев

Понятие красоты очень и очень субъективно. Так некоторые дамы считают красавцами к примеру Аверина и Куценко. А другие Колесникова. Вот и пойми женщин. А есть мужики, кои считают красавицей ту же Бузову.