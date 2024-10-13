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  • Karmadon
    Что-о?! Вот это ЧМО - самый красивый мужчина?.. Я тащусь...В мире нашли само...
  • Вадим Скоробогатов
    А где мужик -то ???Где красота-то???В мире нашли само...
  • Владимир Алтайцев
    Понятие  красоты  очень и очень  субъективно. Так  некоторые  дамы  считают красавцами  к примеру Аверина  и Куценко....В мире нашли само...

В мире нашли самого красивого мужчину. Ему 34 года

В мире нашли самого красивого мужчину. Ему 34 года

Не знаю, зачем вам эта информация, но в мире вчера выбрали самого красивого мужчину.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Понятие  красоты  очень и очень  субъективно. Так  некоторые  дамы  считают красавцами  к примеру Аверина  и Куценко. А  другие Колесникова. Вот и пойми  женщин. А  есть мужики, кои считают  красавицей  ту  же Бузову.
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А где мужик -то ???Где красота-то???
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7 час.
Karmadon
Что-о?! Вот это ЧМО - самый красивый мужчина?.. Я тащусь...
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2 час.

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