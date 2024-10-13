Не знаю, зачем вам эта информация, но в мире вчера выбрали самого красивого мужчину.
В мире нашли самого красивого мужчину. Ему 34 года
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Понятие красоты очень и очень субъективно. Так некоторые дамы считают красавцами к примеру Аверина и Куценко. А другие Колесникова. Вот и пойми женщин. А есть мужики, кои считают красавицей ту же Бузову.
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А где мужик -то ???Где красота-то???
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7 час.
Karmadon
Что-о?! Вот это ЧМО - самый красивый мужчина?.. Я тащусь...
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2 час.
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