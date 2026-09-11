Минобороны РФ нанесло авиаудар по месту дислокации ВСУ в Орехове

Минобороны РФ заявило, что русская авиация нанесла удар авиабомбами ФАБ-1500 по месту временной дислокации механизированной бригады ВСУ в районе Орехова, Запорожской области.
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