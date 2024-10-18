В Серове насмерть разбился 19-летний водитель. Еще три человека пострадали

Один человек погиб и еще трое получили травмы при столкновении двух автомобилей в Серовском районе. Как сообщили в областной ГАИ, трагедия произошла накануне вечером на 1-м км автодороги переулок Еловый – ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии