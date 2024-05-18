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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спортинг» впервые набрал 90 очков и одержал 29 побед в лиге Португалии. Команда Аморима повторила рекорд «Порту» Моуринью, выиграв все домашние матчи

Команда Рубена Аморима финишировала на первой строчке, оформив 20-й титул. Лиссабонцы впервые в своей истории набрали 90 очков и впервые одержали 29 побед (в 34 играх).

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