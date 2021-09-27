Наталья Бочкарева заявила, что ее бывший муж запретил встречаться с Киркоровым

Бывший муж актрисы Натальи Бочкаревой был очень ревнивым и запретил ей встречаться со многими мужчинами, в том числе с королем поп-эстрады Филиппом Киркоровым, который артистке был другом, рассказала звезда «Счастливы вместе» в интервью Starhit .