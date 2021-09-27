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Наталья Бочкарева заявила, что ее бывший муж запретил встречаться с Киркоровым

Наталья Бочкарева заявила, что ее бывший муж запретил встречаться с Киркоровым

Бывший муж актрисы Натальи Бочкаревой был очень ревнивым и запретил ей встречаться со многими мужчинами, в том числе с королем поп-эстрады Филиппом Киркоровым, который артистке был другом, рассказала звезда «Счастливы вместе» в интервью Starhit .

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