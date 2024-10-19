Сегодня в Краснодаре открываются ярмарки выходного дня

Приезжают фермеры из разных уголков региона начнут работать с 8 часов утра. Жители города смогут купить свежие фрукты и овощи, сладости к чаю, зелень и ароматные специи, мед, орехи, а также различные хлебобулочные и кондитерские изделия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии