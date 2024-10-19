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  • Eduard
    Это наше дело!Разведка не ошиба...
  • Гарий Щерба
    Ну вот и  ЛАДУШКИ , ЛЮБАЯ ПОДМОГА  с  БОЕВЫМИ  действиями это только к  ЛУЧШЕМУ ....!!!Разведка не ошиба...
  • Leon Dan
    Это наподобие, как в 90-х и 2000-х ребятки прокалывали колеса машинам, вынуждая парковаться на платной парковке?Куда заехал? Крас...

Сегодня в Краснодаре открываются ярмарки выходного дня

Сегодня в Краснодаре открываются ярмарки выходного дня

Приезжают фермеры из разных уголков региона начнут работать с 8 часов утра. Жители города смогут купить свежие фрукты и овощи, сладости к чаю, зелень и ароматные специи, мед, орехи, а также различные хлебобулочные и кондитерские изделия.

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