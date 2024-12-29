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Мошенникам пришлось раскошелиться: Крымчанин обманул СБУ, "продав" фото русского флага

Мошенникам пришлось раскошелиться: Крымчанин обманул СБУ, "продав" фото русского флага

Avia.pro - СМИ Камчатский мужик развел мошенников, ему предложили поджечь полицейскую машину, что он сделал? Предоплата за "профессионализм" В небольшом камчатском городке произошла история, которая могла бы стать сюжетом для остросюжетного фильма или комедийного сериала.

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