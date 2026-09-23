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Обида - месть себе самому за несбывшиеся оптимистические прогнозы

Обида - месть себе самому за несбывшиеся оптимистические прогнозы

- Сегодня пробовал научить попугая танцевать дабстеп, но, похоже, он дебил.- Ты уверен, что проблема в попугае? Посоветовали лечить простуду народным средством: водкой с медом.

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