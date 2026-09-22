Хирурги за 24 часа разделили сросшихся близнецов из Эфиопии

Врачи рассчитывают, что вскоре девочки смогут стоять и ходить Хирурги детской больницы в Сент‑Луисе штате Миссури США провели уникальную операцию по разделению сестер Хияб и Вухбто, которые появились на свет со сросшимися головами, передает Lenta.