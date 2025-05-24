Для учащихся школ номер 1 и 4 праздничные линейки проходят сегодня в большом зале ДК "Победа".
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Для учащихся школ номер 1 и 4 праздничные линейки проходят сегодня в большом зале ДК "Победа".