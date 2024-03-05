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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Стратегические исторические естественные границы России

Вчера        наш     дорогой   Дмитрий  Анатольевич  Медведев   -  Президент  в  прошлом,     Президент   в  будущем -  сказал   очень    важные  слова: "В случае с так называемой Украиной, или, если говорить более точно, с Малороссией, всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра – неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ.

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