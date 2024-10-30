Магнитные бури 31 октября: что произойдет, советы и предостережения Ольга ВайленкоНа протяжении последних дней Земля испытывает сильное воздействие магнитной бури, которая на текущий момент достигла уровня в 5 баллов по девятибалльной шкале.
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