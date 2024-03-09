Российские военные применили новую «чудо-бомбу» в зоне СВО

РИА Новости Российская армия стала применять в зоне проведения спецоперации на Украине новый вид "летающей бомбы" – универсальный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ) Д-30СН, сообщил в субботу 9 марта, Telegram-канал Fighterbomber.
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