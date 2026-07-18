В Оке «бастует» щука и «дубасит» жерех

Орловские рыбаки делятся успехами и неудачами своих вылазок на берег. Каждый преследует свои цели: одни будут рады и плотве с карасями, другим же подавай хищника! Орловец, пожелавший скрыть своё имя в соцсети, поделился недавним уловом на Оке.
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