В Оке «бастует» щука и «дубасит» жерех

Орловские рыбаки делятся успехами и неудачами своих вылазок на берег. Каждый преследует свои цели: одни будут рады и плотве с карасями, другим же подавай хищника! Орловец, пожелавший скрыть своё имя в соцсети, поделился недавним уловом на Оке.