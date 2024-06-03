Назвал "уродиной" и исчез: стало известно, куда пропал с эстрады певец Ярослав Евдокимов

Известный по одной песне исполнитель нашёлся за границей.Певец Ярослав Евдокимов, который стал знаменитым после исполнения песни "Фантазёр", ещё в 2017 году резко высказался относительно возвращения Крыма в состав России, назвав произошедшее "страшной трагедией".