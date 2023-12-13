Психолог раскрыла россиянам выдающие проблемы с самооценкой детали внешнего вида

Психолог Оксана Васильева раскрыла россиянам выдающие проблемы с самооценкой детали внешнего вида. По мнению эксперта, на постоянную тревожность и напряженность могут указывать не только черные объемные кофты и футболки, но и слишком яркая одежда.
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