Vast Space построила первую в мире частную космическую станцию — на орбиту она от...

Vast Space построила первую в мире частную космическую станцию — на орбиту она отправится в этом годуКалифорнийский стартап Vast Space объявил о завершении сборки первой в мире коммерческой космической станции под названием Haven-1.
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