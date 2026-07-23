Что было сделано в России под руководством Сталина. Статистика

За время Сталинского руководства, в течение 30 лет, аграрная, нищая, зависимая от иностранного капитала страна превратилась в мощнейшую военно-индустриальную державу мирового масштаба, в центр новой социалистической цивилизации.
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