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Что было сделано в России под руководством Сталина. Статистика

Что было сделано в России под руководством Сталина. Статистика

За время Сталинского руководства, в течение 30 лет, аграрная, нищая, зависимая от иностранного капитала страна превратилась в мощнейшую военно-индустриальную державу мирового масштаба, в центр новой социалистической цивилизации.

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