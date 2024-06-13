Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Новые развороты предоставляют автомобилистам альтернативные маршруты Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что шесть новых разворотов на Садовом кольце позволяют сократить перепробег автомобилей от двух до шести километров.