Север Столицы
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Север Столицы

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Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Новые развороты предоставляют автомобилистам альтернативные маршруты Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что шесть новых разворотов на Садовом кольце позволяют сократить перепробег автомобилей от двух до шести километров.

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