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Царьград

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В Петербурге осудили мужчину за покушение на убийство 29-летней давности

В Петербурге осудили мужчину за покушение на убийство 29-летней давности

Суд в Петербурге приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима за покушение на убийство, совершённое в октябре 1997 года, когда он не менее четырёх раз выстрелил в потерпевшего на лестничной площадке девятого этажа.

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