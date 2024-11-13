ПИТАНИЕ И БЕРЕМЕННОСТЬ Питание, вес и беременность Одним из важнейших факторов, влияющих на зачатие и течение беременности является ИМТ (индекс массы тела).
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ПИТАНИЕ И БЕРЕМЕННОСТЬ Питание, вес и беременность Одним из важнейших факторов, влияющих на зачатие и течение беременности является ИМТ (индекс массы тела).