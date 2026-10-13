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MediaMarktSaturn снимает с продажи продукцию Ledger на фоне сообщений о вмешательстве в работу устройств

MediaMarktSaturn снимает с продажи продукцию Ledger на фоне сообщений о вмешательстве в работу устройств

Материнская компания европейского ритейлера электроники MediaMarkt - MediaMarktSaturn изъяла продукцию Ledger из своих магазинов и онлайн-платформ на фоне сообщений о взломанных аппаратных кошельках.

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