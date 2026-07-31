❗️⚡️Ракетный удар ВС РФ уничтожил завод по выпуску БПЛА американской компании Terminal Autonomy, расположенный в Киеве, пишет The Guardian.
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❗️⚡️Ракетный удар ВС РФ уничтожил завод по выпуску БПЛА американской компании Terminal Autonomy, расположенный в Киеве, пишет The Guardian.